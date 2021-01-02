Galatasaray'da Falcao kabusu! 2 ay sonra sahalara dönen golcü, yeniden sakatlandı - Son Dakika

Galatasaray'da Falcao kabusu! 2 ay sonra sahalara dönen golcü, yeniden sakatlandı

02.01.2021 21:10

Galatasaray-Antalyaspor maçında ikinci yarının başında oyuna giren Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, 75. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakayı tamamlayamadı. Falcao'nun yerine Sekidika oyuna dahil oldu.

Radamel Falcao'nun 2 ay süren sakatlığını atlatıp sahalara dönmesi Galatasaray'da büyük sevinç yaratmıştı.

Geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçının son dakikalarında oyuna dahil olan ve formasına kavuşan Falcao, Antalyaspor maçının ikinci devresinde Ömer Bayram'ın yerine oyuna girdi.

Yıldız futbolcu, 75. dakikada sakatlığının nüks etmesi sonrası kenara geldi. Oyuna devam edemeyen Falcao, yerini Sekidika'ya bıraktı. Tecrübeli futbolcunun son durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

Galatasaray'da Falcao kabusu! 2 ay sonra sahalara dönen golcü, yeniden sakatlandı

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Son Dakika Spor Galatasaray'da Falcao kabusu! 2 ay sonra sahalara dönen golcü, yeniden sakatlandı - Son Dakika Spor


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