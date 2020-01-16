Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası büyük tepki: "Bu 'Zorlu' kafası" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası büyük tepki: 'Bu 'Zorlu' kafası' - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası büyük tepki: "Bu 'Zorlu' kafası"

6 saat önce

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru yaptığı paylaşımda "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır.

Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası büyük tepki:

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru yaptığı paylaşımda "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır. Bu kafa ZORLU kafasıdır. Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"NET PENALTIMIZ..."


Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Lamı, cimi yok, bu akşam net bir penaltımız verilmeyerek galibiyetimiz önlenmiştir." şeklinde paylaşım yaptı.


"BU KADARI DA PES"


Galatasaray Kulübü Scout Şefi Emre Utkucan, "Bu kadarı da pes, kaç monitör, kaç açı lazım görmeniz için?" sözleriyle isyan etti.


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Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:17 
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