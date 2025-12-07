Galatasaray'dan Bursaspor'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'dan Bursaspor'a Tepki

07.12.2025 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Bursaspor maçında yaşanan saldırı ve küfürler üzerine açıklama yaptı.

Galatasaray, Bursaspor Basketbol'da forma giyen eski basketbolcusu Göksenin Köksal ve Bursa ekibiyle oynadıkları maçın ardından takım otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili açıklama yayımladı.

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında deplasmanda oynadığı Bursaspor Basketbol maçında yaşananlar ve sonrasında otobüse yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur. Maçın sonuna doğru takımımızın benchine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da 'Galatasaray benim yuvam' diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır. Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Bursaspor, Olaylar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Bursaspor'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:41:35. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Bursaspor'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.