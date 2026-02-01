Galatasaray\'dan Kayserispor\'a Farklı Galibiyet

Galatasaray, Kayserispor maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon 8. kez kalesini gole kapadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 2 hafta sonra gol yemeden müsabakayı tamamladı. Aslan ayrıca Kayseri karşılaşmasıyla ligde 8. kez kalesini gole kapadı.

Galatasaray, bu sezon ligde 14 gol yerken, bu alanda Göztepe'den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. - İSTANBUL