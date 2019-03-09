Galatasaray Doğa Sigorta - İstanbul Bbsk: 93-74
41 dakika önce
SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halit Can CihanGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 2, Harrison 27, Caner Erdeniz 2, Hayes 26, Auguste 23, Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz 5, Ege Arar, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz, Klobucar 3İSTANBUL BBSK: Holloway 16,...
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halit Can Cihan
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 2, Harrison 27, Caner Erdeniz
2, Hayes 26, Auguste 23, Hasan Emir
Gökalp, Can Korkmaz
5, Ege Arar
, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz, Klobucar 3
İSTANBUL BBSK: Holloway 16, Heslip 9, Ellis 10, Babic 12, Semih Erden
16, Mehmet Yağmur
9, Caner Topaloğlu 2, Minchev, Sabahattin Can Göndür
1'İNCİ PERİYOT: 22-18
İLK YARI: 50-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-56
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray
Doğa Sigorta
, sahasında İstanbul
BBSK'yı 93-74 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 27 sayıyla Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:22 Kaynak: DHA
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