Son Dakika Haberleri: Galatasaray Doğa Sigorta - İstanbul Bbsk: 93-74

Galatasaray Doğa Sigorta - İstanbul Bbsk: 93-74

41 dakika önce

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halit Can CihanGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 2, Harrison 27, Caner Erdeniz 2, Hayes 26, Auguste 23, Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz 5, Ege Arar, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz, Klobucar 3İSTANBUL BBSK: Holloway 16,...

Galatasaray Doğa Sigorta - İstanbul Bbsk: 93-74, System.String[]


SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halit Can Cihan

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 2, Harrison 27, Caner Erdeniz 2, Hayes 26, Auguste 23, Hasan Emir Gökalp, Can Korkmaz 5, Ege Arar, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz, Klobucar 3

İSTANBUL BBSK: Holloway 16, Heslip 9, Ellis 10, Babic 12, Semih Erden 16, Mehmet Yağmur 9, Caner Topaloğlu 2, Minchev, Sabahattin Can Göndür

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

İLK YARI: 50-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında İstanbul BBSK'yı 93-74 mağlup etti. Karşılaşmanın  en skorer ismi attığı 27 sayıyla Galatasaray Doğa Sigorta'dan Aaron Harrison oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:22 Kaynak: DHA

Spor
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