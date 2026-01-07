Galatasaray Dörtlü Final'de! - Son Dakika
Galatasaray Dörtlü Final'de!

07.01.2026 22:16
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı 77-68 yenerek Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: BJK GAİN

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ahmet Murat Arıkanlı, Burak Erkan

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 10, Meltem Yıldızhan 5, Whitcomb 7, Fasaula 20, Fraser 16, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Özge Özışık 2, Toure 5, İlayda Güner, İdil Saçalır

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 9, Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 18, Juhasz 2, Elif Bayram 10, Williams 15, Gökşen Fitik 8, Johannes 5, Derin Erdoğan

1. Periyot: 20-17

Devre: 41-37

3. Periyot: 54-52

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda 77-68 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Ev sahibi ekibin hücumdan boş dönüşleri sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi başaran Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 5 dakikalık bölüme 14-7 üstünlükle girdi. Mola dönüşünde savunmasını sertleştiren Beşiktaş BOA, 9-0'lık seri yaparak skoru lehine çevirmeyi başardı ve ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte boyalı alanı etkili kullanan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 41-37 galip girdi.

Üçüncü periyota iyi bir savunma performansıyla başlayan ev sahibi ekip, farkı 9 sayıya yükseltti (50-41). Fasaula ve Fraser ikilisinin üretkenliğiyle etkili olan Beşiktaş BOA, savunmadaki etkinliğini bir an kaybedince Galatasaray Çağdaş Faktoring arayı kapatarak farkı azaltsa da siyah-beyazlılar üçüncü çeyreği 54-52 üstünlükle noktaladı.

Sarı-kırmızılılar, Johannes'in üç sayılık basketiyle son çeyrekte skoru lehine çevirerek başladı. Siyah-beyazlı ekip kısa sürede rakibinin basketlerine cevap vererek farkın açılmasına izin vermedi. Beşiktaş BOA'nın hücumlardan sayı kaydedemeden döndüğü bölümleri değerlendiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5-0'lık bir seri yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son bölümdeki faul atışlarından boş dönen siyah-beyazlı ekip, arayı kapatma şansını değerlendiremeyince Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadeleyi 77-68 kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Galatasaray, Basketbol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

