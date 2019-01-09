Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Emre Taşdemir'i Borsaya Bildirdi

Galatasaray, Emre Taşdemir'i Borsaya Bildirdi

1 saat önce

Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'le transfer görüşmelerinin başladığını borsaya bildirdi.

Galatasaray, Emre Taşdemir'i Borsaya Bildirdi, System.String[]
Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir'le transfer görüşmelerinin başladığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bursaspor'la sözleşmesini geçen hafta karşılıklı fesheden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta forma giydi. Emre Taşdemir, son olarak Bursaspor'un 11 Ağustos 2018'de Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmada 7 dakika forma şansı bulabilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Anlaştığı Alan, Flamengo'nun Teklifini Kabul Etmedi Beşiktaş, Babel'i Satmak İçin Arap Takımlarıyla Görüşüyor

Son Dakika! Galatasaray, Hem Marcos'un Hem Emre Taşdemir'in Transferi Açıkladı Antalyaspor'da 2 Futbolcu ile Yollar Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:36:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Emre Taşdemir'i Borsaya Bildirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]