Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bakken Bears'a konuk olacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın deplasmanda Danimarka'nın Bakken Bears takımıyla karşılaşacak.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın deplasmanda Danimarka'nın Bakken Bears takımıyla karşılaşacak. Aarhus Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Oynadığı 4 maçta 1 galibiyet alıp, 3 kez mağlup olan Galatasaray, 4 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor. Çıktığı maçlarda 1 galibiyet elde eden, 3 de yenilgi yaşayan Danimarka ekibi ise son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, grupta Bakken Bears ile evinde oynadığı ilk maçı 91-81 kazanmıştı. Normal sezonda 32 ekip, dörderli 8 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak takımlar, play-off'lara yükselecek.

Son Dakika

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor

Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor

Son Dakika! Eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar hakkında türbanla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

Memnun kalmayana parasını iade eden Avrupa'nın en büyük genelevi, korona yüzünden iflas etti

Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor

Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü

Erzak dağıtımında korona önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler infial yaratmıştı! İzmir Belediyesi'nden 'özür' açıklaması geldi

Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde yapılan üyeliklerle kasasını doldurdu