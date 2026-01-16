Galatasaray, Gaziantep FK ile 14. Randevuda - Son Dakika
Galatasaray, Gaziantep FK ile 14. Randevuda

16.01.2026 11:31
Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK ile 14. kez karşılaşacak, önceki 13 maçta 11 galibiyet aldı.

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 13 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 30 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı son 7 maçı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 kaybeden Galatasaray, sonraki süreçte rakibini ligde üst üste 7 kez (biri hükmen) mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte rakibine 17 gol kaydederken (3'ü hükmen galibiyetten), kalesinde 3 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 6 maçın 5'ini kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 15 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Kaynak: AA

