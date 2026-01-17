Galatasaray-Gaziantep FK Maçı 1-1 Beraberlikle Sona Erdi - Son Dakika
Galatasaray-Gaziantep FK Maçı 1-1 Beraberlikle Sona Erdi

17.01.2026 22:18
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 74 Kazımcan Karataş), Lemina, İlkay Gündoğan (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Mujakic, Perez, Ogün Özçiçek, Melih Kabasakal, Yusuf Kabadayı (Dk. 90+1 Lungoyi), Maxim (Dk. 90+1 Gidado), Bayo, Draguş (Dk. 63 Gassama)

Goller: Dk. 73 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 84 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 53 Nazım Sangare, Dk. 70 Perez (Gaziantep FK), Dk. 53 Barış Alper Yılmaz, Dk. 78 Icardi, Dk. 90+4 Lemina, Abdülkerim Bardakcı (maçın ardından) (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Galatasaray-Gaziantep FK maçı, 1-1 sona erdi.

50. dakikada Draguş'un pasında savunma arkasına sarkan Bayo, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışı sonrası Sanchez, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

58. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Icardi'nin kafa vuruşunda top, üstten auta çıktı.

71. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Zafer Görgen, sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

73. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Kabadayı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top, altıpas önündeki Bayo'da kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.

84. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taçta uzak direkteki Barış Alper Yılmaz, seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

89. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Mujakic'in penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, soluna yatarak topu çeldi.

90+5. dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.

Müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

