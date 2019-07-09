Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall
Antrenman Sahası'ndaki antrenmana kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
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Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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