Son Dakika Haberleri: Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

41 dakika önce

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Florya Metin Oktay Tesisleri, Jupp Derwall, Galatasaray, Spor
Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlandı. Antrenmanın devam eden bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:53 Kaynak: DHA
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