Galatasaray HDI Sigorta Dörtlü Final'de!

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Ahmet Tümer, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Özgür Benzer, Kerem Suel, Furkan Dur, Nascimento)
Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 22-25, 15-13
Süre: 154 dakika (33, 32, 31, 37, 21)
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.
