Galatasaray, İBB'yi 3-2 Yendi

Hakemler: Ramazan Çevik, Yasin Çalışkan
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu, Onur Günaydı)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Nascimento, Eyüp Demirbiler, Kerem Süel)
Setler: 22-25, 25-21, 34-36, 25-21, 15-10
Süre: 163 dakika (32, 29, 47, 30, 25)
SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
