Galatasaray'ın Bursa Kafilesi Açıklandı
1 saat önce
Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.
Galatasaray
'ın, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor
ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.
Hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, kara yoluyla Bursa'ya gidecek.
Galatasaray kafilesinde Fernando Reges
ile sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo
yer almadı.
Kafilede şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera
, Mariano Filho, Ahmet Çalık
, Selçuk İnan
, Younes Belhanda
, Sinan Gümüş
, İsmail Çipe, Martin Linnes
, Ryan Donk
, Badou Ndiaye
, Ömer Bayram
, Emre Akbaba
, Henry Onyekuru
, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya
, Christian Luyindama
, Emre Taşdemir
, Marcao, Muğdat Çelik
, Sofiane Feghouli
, Mbaye Diagne.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:14 Kaynak: AA
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