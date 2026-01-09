Galatasaray'ın Final Üstünlüğü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın Final Üstünlüğü

09.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Kupa finalinde 60 finallerdeki başarı oranıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray Futbol Takımı, ulusal ve uluslararası kupa finallerinde başarılı sonuçlara imza attı.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'nın final maçında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok kupanın sahibi olan Galatasaray'ın yarınki maç öncesi final performansı öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, finale çıktığı 60 kupa mücadelesinin 43'ünde kazanan taraf oldu. Galatasaray'ın finallerdeki kupa kazanma oranı yaklaşık yüzde 72 olarak gerçekleşti.

Avrupa'da 2 kupa kazandı

Galatasaray, futbolda uluslararası arenada çıktığı iki final maçından da sahadan zaferle ayrıldı.

1999-2000 sezonunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nda finale çıkan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'nin dev ekibi Arsenal'i penaltılarda eleyerek Türkiye'ye kulüpler düzeyindeki en önemli kupayı kazandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, uluslararası alandaki ikinci final maçına 2000 senesinde UEFA Süper Kupa'da bu kez İspanya'nın büyük kulüplerinden Real Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, normal süresi 1-1 sona eren maçı, Brezilyalı santrfor Mario Jardel'in attığı altın golle kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda 24 final

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 24 kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Bu sezon 64. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda en fazla final oynayan takım olan sarı-kırmızılılar, 19 kez kupa zaferi yaşadı.

Galatasaray, Türk futbol tarihinde Türkiye Kupası'nı en çok kazanan kulüp konumunda.

Turkcell Süper Kupa'da 27 final heyecanı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşılaştıran Turkcell Süper Kupa'da ise 27 kez mücadele etti.

Farklı zamanlarda Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 50 kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, 27 kez mücadele etti.

Bu kulvarda da 17 kez mutlu sona ulaşarak kupa kazanma geleneğini sürdüren Galatasaray, Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor.

Başbakanlık Kupası

Galatasaray, 1998 yılına kadar düzenlenen Başbakanlık Kupası'nda da 7 kez finalde yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig ikincileri ile kupa finalistini karşı karşıya getiren organizasyonda çıktığı 7 finalin 5'inde kupayı kaldıran taraf oldu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Final Üstünlüğü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:54:02. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Final Üstünlüğü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.