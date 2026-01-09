Galatasaray'ın Final Üstünlüğü

Galatasaray Futbol Takımı, ulusal ve uluslararası kupa finallerinde başarılı sonuçlara imza attı.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'nın final maçında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok kupanın sahibi olan Galatasaray'ın yarınki maç öncesi final performansı öne çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, finale çıktığı 60 kupa mücadelesinin 43'ünde kazanan taraf oldu. Galatasaray'ın finallerdeki kupa kazanma oranı yaklaşık yüzde 72 olarak gerçekleşti.

Avrupa'da 2 kupa kazandı

Galatasaray, futbolda uluslararası arenada çıktığı iki final maçından da sahadan zaferle ayrıldı.

1999-2000 sezonunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nda finale çıkan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere'nin dev ekibi Arsenal'i penaltılarda eleyerek Türkiye'ye kulüpler düzeyindeki en önemli kupayı kazandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, uluslararası alandaki ikinci final maçına 2000 senesinde UEFA Süper Kupa'da bu kez İspanya'nın büyük kulüplerinden Real Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, normal süresi 1-1 sona eren maçı, Brezilyalı santrfor Mario Jardel'in attığı altın golle kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nda 24 final

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 24 kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Bu sezon 64. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda en fazla final oynayan takım olan sarı-kırmızılılar, 19 kez kupa zaferi yaşadı.

Galatasaray, Türk futbol tarihinde Türkiye Kupası'nı en çok kazanan kulüp konumunda.

Turkcell Süper Kupa'da 27 final heyecanı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşılaştıran Turkcell Süper Kupa'da ise 27 kez mücadele etti.

Farklı zamanlarda Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 50 kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, 27 kez mücadele etti.

Bu kulvarda da 17 kez mutlu sona ulaşarak kupa kazanma geleneğini sürdüren Galatasaray, Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor.

Başbakanlık Kupası

Galatasaray, 1998 yılına kadar düzenlenen Başbakanlık Kupası'nda da 7 kez finalde yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig ikincileri ile kupa finalistini karşı karşıya getiren organizasyonda çıktığı 7 finalin 5'inde kupayı kaldıran taraf oldu.