Galatasaray, İstanbulspor Maçına Hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta İstanbulspor'u konuk edecek. - İSTANBUL
