Galatasaray Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Almanya ile Karşılaşacak

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu ilk maçında yarın Almanya'nın Allianz MTV ekibini ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Mücadelenin rövanşı, 4 Şubat'ta Almanya'nın Stuttgart kentindeki SCHARRena'da oynanacak.
