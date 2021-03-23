Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
23.03.2021 21:34
- Galatasaray ikincilik madalyasını aldı CEV Kupası'nda İtalyan ekibi Saugella Monza'ya setlerde 3-0 yenilerek ikinci olan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.
- Galatasaray ikincilik madalyasını aldı
İSTANBUL - CEV Kupası'nda İtalyan ekibi Saugella Monza'ya setlerde 3-0 yenilerek ikinci olan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Madalyaları Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz takdim etti.
Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası Finali rövanşında Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Saugella Monza ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşta da 3-0 yenilince turnuvada ikinci oldu. Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni takdimi gerçekleşti. Sarı-kırmızılı oyunculara ve teknik ekibe plaket ve madalyalarını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz verdi.
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