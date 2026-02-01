Galatasaray, Kayserispor'a karşı 4 değişiklikle sahaya çıktı - Son Dakika
Galatasaray, Kayserispor'a karşı 4 değişiklikle sahaya çıktı

01.02.2026 20:16
Galatasaray, Kayserispor maçında 4 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Noa Lang ilk 11'de başladı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de 20. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Kayserili renktaşını konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Noa Lang, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile hafta içinde yaptıkları müsabakanın ilk 11'ine göre 2'si macburi 4 değişiklik gerçekleştirdi.

Buruk, 2-0 kaybettikleri Manchester City mücadelesine ilk 11'de çıkarttığı Barış Alper Yılmaz'dan sarı kart cezası, Leroy Sane'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik adam, Jakobs ile İlkay'ı ise yedeğe çekti.

Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Eren, Torreira, Yunus ve yeni transfer Lang'ı sahaya sürdü.

Lang, ilk maçına 11'de başladı

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Noa Lang, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan hücum oyuncusu, Zecorner Kayserispor müsabakasına ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletmiş oldu.

Yeni transfer Asprilla yedekte

Yaser Asprilla, ilk kez bir müsabakada kadroya girdi.

Galatasaray'ın İspanya'nın Girona takımından kiraladığı Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor müsabakasında yedekler arasında süre bekledi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu ilk kez bir resmi müsabakanın kadrosunda yer buldu.

Barış Manço anıldı

Galatasaray Kulübü, "Modern Çağ Ozanı" olarak adlandırılan, Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden Mehmet Barış Manço'yu vefatının 27. yılında andı.

Sarı-kırmızılı kulüp, müsabaka öncesinde stattaki skor tabelalarına Barış Manço'nun fotoğrafını yayımladı. Kulüp yetkilileri, hoparlörlerden de sık sık Manço şarkıları çaldı.

Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde eğitim gören, sarı-kırmızılı takım taraftarı olan şarkıcı, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Barış Manço, 1 Şubat 1999'da hayatını kaybetmişti.

Kayserispor'da tek değişiklik

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Dalovic, Süper Lig'in 19. haftasında 3-0 kaybettikleri RAMS Başakşehir maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti

Karadağlı teknik adam, Galatasaray deplasmanına Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Semih Güler, Stefano Denswil, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Youssef Ait Benasser, Aaron Opoku, Laszlo Benes, Miguel Cardoso, German Onugkha 11'i ile çıktı.

Kayseri temsilcisinin yedek kulübesinde Onurcan Piri, Jadel Katongo, Joao Mendes, Denis Makarov, Burak Kapacak, Carlos Mane, Indrit Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam, Talha Sarıarslan yer aldı.

Dalovic, Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de şans verdiği Mendes'i yedeğe çekerken yerine Semih Güler'i sahaya sürdü.

Kaynak: AA

