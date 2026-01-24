Galatasaray Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Galatasaray Liderliğini Sürdürdü

24.01.2026 22:26
Galatasaray, Karagümrük'ü 3-1 yenerek ligdeki liderliğini korudu. Sara ve Osimhen öne çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 31. saniyede Gabriel Sara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra oyunun kontrolü Fatih Karagümrük'e geçti. Topla daha çok oynayan kırmızı-siyahlılar, 27. dakikada Barış Kalaycı'nın golüyle beraberliği yakaladı. Galatasaray, rakip kaleye daha fazla gitmeye çalışsa da net pozisyon üretmekte zorlandı. Hızlı hücumlarla gol arayan Fatih Karagümrük de skoru değiştiremeyince devre arasına 1-1 beraberlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında oyunun hakimi olan Galatasaray, Sara'nın 51, Victor Osimhen'in 55. dakikalarda attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla bu sezonki 19. lig maçında 14. galibiyetini aldı. Dört beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan "Cimbom" puanını 46'ya yükseltti. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 4'e yükselterek liderlik koltuğunu korudu.

Bu sezonki 14. yenilgisini yaşayan son sıradaki Fatih Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

Sara'dan Galatasaray tarihinin en hızlı 4. golü

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kulüp tarihinin Süper Lig'deki en hızlı 4. golünü attı.

Fatih Karagümrük müsabakasının 31. saniyesinde fileleri havalandıran Sara, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol, Süper Lig'de kulüp tarihinde atılan en erken 4. gol olarak kayıtlara geçti. Sara, ayrıca bu sezon Süper Lig'deki en erken golü atan isim oldu.

Galatasaray tarihinin Süper Lig'deki en erken golünü 2001 yılında Vedat İnceefe, Göztepe ile İstanbul'da yapılan müsabakada 18. saniyede fileleri havalandırarak kaydetti. İnceefe'yi Mbaye Diagne (27. saniye/2021-Gençlerbirliği) ve Younes Belhanda (30. saniye/2018-Yeni Malatyaspor) izledi.

Sara, "Double" yaptı

Gabriel Sara, kaydettiği 2 golle takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Mücadelenin 31. saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Brezilyalı futbolcu, 51. dakikada attığı golle bu kez skoru 2-1'e getirdi. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 28. resmi maçında tamamı Süper Lig'de olmak üzere 4. kez gol sevinci yaşadı.

Gabriel Sara, müsabakanın ardından taraftarın isteğiyle klasikleşen galibiyet üçlüsünü çektirdi.

Osimhen, 13 gole ulaştı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 13'e çıkardı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında takımının üçüncü, kendisinin ise ilk golünü atan Osimhen, Süper Lig'deki 13. maçında 7. kez fileleri havalandırmış oldu.

Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta 6 golü bulunuyor.

Osimhen, Gomis'e 1 adım daha yaklaştı

Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci sezonunu geçiren Victor Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancıları listesinde yükselmeye devam ediyor.

Galatasaray formasıyla 2 sezonda 59. resmi maçına çıkan 27 yaşındaki santrfor, toplamda 50 gole ulaştı. Galatasaray tarihinin en golcü 5. yabancı oyuncusu olan Osimhen, 2 kez daha fileleri havalandırması durumunda 51 gollü Bafetimbi Gomis'i geçerek 4. sıraya yerleşecek.

Barış Alper, Kayserispor maçında yok

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Zecorner Kayserispor müsabakası öncesi cezalı duruma düştü.

Bu sezon forma giydiği maçlarda üç kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, dördüncü kartı Fatih Karagümrük müsabakasında gördü. Cezalı duruma düşen 25 yaşındaki futbolcu, 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligde yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadelede mağlubiyet yaşamadı.

Ligde bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada Kocaelispor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 mücadelede 5. galibiyetini yaşadı.

"Cimbom" bu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın ardından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Kalesini yine kapatamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 12 maçın 10'unda gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 12 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine 12 gol izni veren Galatasaray, son 5 deplasman maçında kalesini kapatamadı.

Galatasaray, rekabetteki son 9 randevuda yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 9 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 9 mücadelede 6. galibiyetini aldı. Bu süreçte 3 kez de beraberlik yaşayan sarı-kırmızılıların bileği bükülmedi.

Taraftarlardan Okan Buruk'a büyük destek

Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk'a müsabakanın ardından büyük destek ve moral verdi.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti az sayıdaki taraftarının önüne giderek kutladı. Taraftarlar, takımın ardından teknik direktör Okan Buruk'u tribüne çağırdı.

Tecrübeli teknik adama destek veren taraftarlar, tezahüratlarla Süper Lig'de şampiyon olacaklarına dair inançlarını dile getirdi.

Karagümrük'ün galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligdeki son galibiyetini 12. haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında yaşayan kırmızı-siyahlı takım, sonrasındaki 7 mücadelede 2 beraberlik alırken, 5. kez mağlup oldu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, 1 Ocak'ta göreve geldiği takımının başında 3. resmi maçta da mağlupbiyeti önleyemedi.

Barış Kalaycı, kariyerinin ilk Süper Lig golünü attı

Fatih Karagümrük'ün genç orta saha oyuncusu Barış Kalaycı, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig müsabakasında gol sevinci yaşadı.

Ağustos 2024'te kırmızı-siyahlı takıma transfer olan Barış, ilk sezonunda Süper Lig'de 6 müsabakada forma giyerken, bu sezon 15. maçına çıktı. Mücadelenin 27. dakikasında takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü atan 20 yaşındaki orta saha, ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde tabelayı değiştirmiş oldu.

Barış, ayrıca bu sezon Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu ünvanını aldı.

Kaynak: AA

