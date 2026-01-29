Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 Yenildi - Son Dakika
Galatasaray, Manchester City'ye 2-0 Yenildi

29.01.2026 01:09
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye 2-0 kaybetti ve play-off oynamaya hak kazandı.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaştığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, play-off oynayacak.

Manchester kentindeki Etihad Stadı'ndaki maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken, yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlendi.

Galatasaray maça; Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Lemina, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen ilk 11'ile çıktı.

Ev sahibi Manchester City ise; Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri; O'Reilly, Bernardo Silva, Cherki; Doku, Haaland, Marmoush 11'i ile mücadeleye başladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 3'üncü dakikada Haaland'la Galatasaray kalesinde tehlike yarattı. Sol kanatta topla buluşan Ait-Nouri'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Haaland'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

10'uncu dakikadaki Manchester City atağında Doku'nun savunma arkasına pasıyla buluşan Erling Haaland'ın ceza sahası içindeki aşırtma vuruşu ağlara gitti: 1-0.

29'uncu dakikada Doku'nun gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Cherki'nin düzgün vuruşu farkı ikiye çıkardı: 2-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın 64'üncü dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Sallai topu Osimhen'e indirdi. Osimhen'in penaltı noktasına yakın bölgen vuruşunu kaleci Donnarumma güçlükle çıkardı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Kaynak: DHA

