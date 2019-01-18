Galatasaray, Mke Ankaragücü Maçına Hazır
19 dakika önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi.
İdmanın, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyununun ardından sınırlı alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı kaydedildi. Emre Akbaba
'nın tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada topla çalışmalara başladığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:59 Kaynak: AA
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