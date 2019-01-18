Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

Galatasaray, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

19 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Mke Ankaragücü Maçına Hazır, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi.

İdmanın, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyununun ardından sınırlı alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı kaydedildi.

Emre Akbaba'nın tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada topla çalışmalara başladığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:59 Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor
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