Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti

Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
06.01.2026 14:49
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Süper Kupa'da finale yükselen Galatasaray, orta saha oyuncusu Pape Gueye için İspanyol ekibi Villarreal ile görüşmelere başlayacak.

Süper Kupa'da adını finale yazdıran Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için rotayı İspanya'ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği Pape Gueye, sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Galatasaray, İspanyol orta saha oyuncusu için harekete geçti

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu için yönetimin kısa süre içinde kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Ülkesi Senegal ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Pape Gueye'nin transferini zorlaştıran en önemli etken ise maliyetinin yüksek olması. Galatasaray cephesi, uygun şartların oluşması halinde transferi kiralık değil, bonservisiyle birlikte tamamlamayı hedefliyor. Görüşmelerin seyri ve mali detaylar, transferin kaderini belirleyecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti - Son Dakika

17:20
SON DAKİKA: Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti - Son Dakika
