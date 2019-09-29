Galatasaray, psg maçı hazırlıklarına başladı
1 saat önce
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında A Grubu'nda Paris Saint Germain ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:37 Kaynak: DHA
, UEFA Şampiyonlar Ligi
'nin ikinci haftasında A Grubu'nda Paris Saint Germain
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcular salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra Jupp Derwall
Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Paris Saint Germain maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
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