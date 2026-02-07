Galatasaray Rize'ye Geldi - Son Dakika
Spor

Galatasaray Rize'ye Geldi

Galatasaray Rize\'ye Geldi
07.02.2026 19:18
Galatasaray, Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşmak için şehirde. Taraftarlar karşılamıştı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Rize'ye geldi.

Rize-Artvin Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, Galatasaraylı taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

Galatasaray kafilesi, kara yoluyla kamp yapacağı şehir merkezindeki otele geçti.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.???????

Kaynak: AA

