Galatasaray Rizespor'u 3-0 Yenerek Farklı Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray Rizespor'u 3-0 Yenerek Farklı Kazandı

08.02.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Golleri Barış Alper, Yunus ve Osimhen attı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ozan Ergün, Bersan Duran, Suat Güz

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk. 75 Zeqiri), Taylan Antalyalı (Dk. 75 Papanikolaou), Mithat Pala, Olawoyin (Dk. 64 Mebude), Laçi (Dk. 85 Buljubasic), Mihaila, Sowe (Dk. 75 Pierrot)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 81 Singo), Jakobs, Torreira (Dk. 80 Icardi), Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Asprilla), Yunus Akgün (Dk. 75 İlkay Gündoğan), Lang (Dk. 75 Boey), Osimhen

Goller: Dk. 19 Barış Alper Yılmaz, Dk. 62 Yunus Akgün, Dk. 73 Osimhen (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 2 Olawoyin (Çaykur Rizespor), 45+2 Osimhen (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.

47. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lang'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yan tarafına çarpıp tekrar oyun alanına döndü.

62. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in hatalı pasını kazanan Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda, üst direğin içine çarpan top ağlara gitti: 0-2

73. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang savunma arkasına koşan Osimhen'e derinlemesine yerden pasını gönderdi. Osimhen, kaleci Fofana'yı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

82. dakikada Icardi'nin ceza sahası yayı dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp yerden sektikten sonra kaleci Fofana da kaldı.

90+2. dakikada Mebude'nin sağ çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mihaila'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Rizespor'u 3-0 Yenerek Farklı Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

19:03
Yeni transferler sahada İşte Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı 11’i
Yeni transferler sahada! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 19:34:27. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Rizespor'u 3-0 Yenerek Farklı Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.