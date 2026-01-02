Galatasaray, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada koşu çalışması ve 4 grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL