Galatasaray Transfer Planlarını Gözden Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray Transfer Planlarını Gözden Geçiriyor

08.01.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, bütçe dengesini koruyarak kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY'da transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılı yönetim hem bütçe dengesini korumayı hem de kadroyu doğru profillerle güçlendirmeyi hedefliyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında transfer şartlarının değişebileceği ifade ediliyor.

Orta saha hattında Galatasaray'ın gündeminde birden fazla isim bulunuyor. Onyedika için kulübünün talebi 25 milyon Euro'nun üzerinde olurken, sarı-kırmızılılar bu transferi zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralama formülüyle gerçekleştirmek istiyor. Ugarte transferinde de benzer bir yaklaşım söz konusu. Galatasaray cephesi zorunlu satın alma maddesine sıcak bakmazken, oyuncunun kulübü Manchester United'ın 30 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Teknik heyetin planlamasında yer alan Pape Gueye ise net şekilde 6 numara olarak düşünülüyor. Bu tercihle birlikte Lucas Torreira'nın daha ileri bir rolde kullanılması hedefleniyor.

'NOA LANG İSMİ ÖNE ÇIKIYOR'

Kanat hattında ise Noa Lang'ın ismi öne çıkıyor. Menajer önerisiyle gündeme gelen Hollandalı futbolcu için sarı-kırmızılıların zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor. Transfer stratejisinde genç oyunculara özel önem veriliyor. Galatasaray'ın özellikle 2003 ve 2004 doğumlu, Hollanda ve Belçika liglerinden isimler üzerinde durduğu ve bu oyuncuların kontenjan planlaması kapsamında takip edildiği ifade ediliyor.

'AHMED KUTUCU'YA ATLETİCO MADRİD MAÇI ÖNCESİNDE İZİN YOK'

Sarı-kırmızılılarda takıma dahil edilecek oyuncular konusunda çalışmalar sürerken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da kulübe teklifler geliyor. Yerli oyuncular cephesinde Ahmed Kutucu için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde transferine onay verilebileceği, ancak oyuncunun Atletico Madrid maçı öncesinde takımdan ayrılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Transfer gündemindeki bir diğer isim olan Can Armando Güner ile yapılan görüşmelerde ise sona yaklaşıldı. Taraflar arasında yaşanan bonservis pürüzlerinin giderildiği, genç oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Öte yandan Singo'nun sakatlığının bulunmadığı, zeminin kötü olması nedeniyle Gaziantep deplasmanında kadroya alınmadığı ve önümüzdeki haftalarda geniş kadroda yer almasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Transfer Planlarını Gözden Geçiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:23:18. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Transfer Planlarını Gözden Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.