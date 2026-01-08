Galatasaray Transfer Planlarını Gözden Geçiriyor

GALATASARAY'da transfer çalışmaları sürerken, sarı-kırmızılı yönetim hem bütçe dengesini korumayı hem de kadroyu doğru profillerle güçlendirmeyi hedefliyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında transfer şartlarının değişebileceği ifade ediliyor.

Orta saha hattında Galatasaray'ın gündeminde birden fazla isim bulunuyor. Onyedika için kulübünün talebi 25 milyon Euro'nun üzerinde olurken, sarı-kırmızılılar bu transferi zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralama formülüyle gerçekleştirmek istiyor. Ugarte transferinde de benzer bir yaklaşım söz konusu. Galatasaray cephesi zorunlu satın alma maddesine sıcak bakmazken, oyuncunun kulübü Manchester United'ın 30 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Teknik heyetin planlamasında yer alan Pape Gueye ise net şekilde 6 numara olarak düşünülüyor. Bu tercihle birlikte Lucas Torreira'nın daha ileri bir rolde kullanılması hedefleniyor.

'NOA LANG İSMİ ÖNE ÇIKIYOR'

Kanat hattında ise Noa Lang'ın ismi öne çıkıyor. Menajer önerisiyle gündeme gelen Hollandalı futbolcu için sarı-kırmızılıların zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor. Transfer stratejisinde genç oyunculara özel önem veriliyor. Galatasaray'ın özellikle 2003 ve 2004 doğumlu, Hollanda ve Belçika liglerinden isimler üzerinde durduğu ve bu oyuncuların kontenjan planlaması kapsamında takip edildiği ifade ediliyor.

'AHMED KUTUCU'YA ATLETİCO MADRİD MAÇI ÖNCESİNDE İZİN YOK'

Sarı-kırmızılılarda takıma dahil edilecek oyuncular konusunda çalışmalar sürerken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da kulübe teklifler geliyor. Yerli oyuncular cephesinde Ahmed Kutucu için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde transferine onay verilebileceği, ancak oyuncunun Atletico Madrid maçı öncesinde takımdan ayrılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Transfer gündemindeki bir diğer isim olan Can Armando Güner ile yapılan görüşmelerde ise sona yaklaşıldı. Taraflar arasında yaşanan bonservis pürüzlerinin giderildiği, genç oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalanmasının beklendiği öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Öte yandan Singo'nun sakatlığının bulunmadığı, zeminin kötü olması nedeniyle Gaziantep deplasmanında kadroya alınmadığı ve önümüzdeki haftalarda geniş kadroda yer almasının beklendiği ifade edildi.