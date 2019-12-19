Galatasaray ve Tuzlaspor, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Galatasaray ve Tuzlaspor, PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yapılan Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle iki kulübü PFDK'ye sevk etti.

Galatasaray ve Tuzlaspor, PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yapılan Tuzlaspor- Galatasaray maçında yaşananlar nedeniyle iki kulübü PFDK'ye sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Tuzlaspor Kulübü'nün 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Galatasara Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 13/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Tuzlaspor kulübü idarecisi Muhammed Ali Kanıçok'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Tuzlaspor kulübü teknik sorumlusu Gürses Kılıç'ın aynı müsabaka sonunda yayıncı kuruluşa yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Tuzlaspor kulübü futbolcusu Gökhan Çıra'nın aynı müsabaka sonunda yayıncı kuruluşa yapmış olduğu röportajda ve 18.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Tuzlaspor kulübü futbolcusu Bayram Olgun'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray kulübü futbolcusu Jimmy Durmaz'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaraykulübü görevlisi Ömer Kılıç'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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