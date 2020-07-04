Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'a Marcao müjdesi

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'dan Sarı-kırmızılı ekibe müjdeli haber geldi.

Haziran ayı başında sakatlanan ve pandemi arasından sonra henüz forma giymeyen Marcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyileştiğinin haberini verdi.

"TAKIMDAKİ YERİMİ ALMAYA HAZIRIM"

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan sarı-kırmızılı futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarınki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL 11'LER