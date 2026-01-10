Galatasaraylı Taraftarlar Süper Kupa Finalinde Stada Geldi

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı için stada geldi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar da mücadele öncesi stat çevresinde toplanmaya başladı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği Galatasaraylı taraftarlar için M3 Bakırköy - Kayaşehir Metro hattının İkitelli Sanayi İstasyonu buluşma noktası olarak belirlendi. Taraftarlar bilet kontrollerinin ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırıldı.

Şahsi araçlarıyla stadyuma gelen taraftarlar için de kendileri için tahsis edilen otoparklara geçiş yaptırıldı.

Stat etrafında iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi adına yoğun önlemi alındı.

Galatasaraylı taraftarlar stat etrafında yaptıkları beste ve tezahüratlarla derbiye hazırlandı. Taraftarlar 15.45 itibarıyla stada giriş yaparken, kendilerine ayrılan bölüm olan Batı ve Güney Tribünü'ndeki yerlerini aldı. - İSTANBUL