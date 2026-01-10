Galatasaraylı Taraftarlar Süper Kupa Finalinde Stada Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaraylı Taraftarlar Süper Kupa Finalinde Stada Geldi

Galatasaraylı Taraftarlar Süper Kupa Finalinde Stada Geldi
10.01.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için taraftarlar stat çevresinde toplandı ve hazırlıklar başladı.

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı için stada geldi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar da mücadele öncesi stat çevresinde toplanmaya başladı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği Galatasaraylı taraftarlar için M3 Bakırköy - Kayaşehir Metro hattının İkitelli Sanayi İstasyonu buluşma noktası olarak belirlendi. Taraftarlar bilet kontrollerinin ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırıldı.

Şahsi araçlarıyla stadyuma gelen taraftarlar için de kendileri için tahsis edilen otoparklara geçiş yaptırıldı.

Stat etrafında iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi adına yoğun önlemi alındı.

Galatasaraylı taraftarlar stat etrafında yaptıkları beste ve tezahüratlarla derbiye hazırlandı. Taraftarlar 15.45 itibarıyla stada giriş yaparken, kendilerine ayrılan bölüm olan Batı ve Güney Tribünü'ndeki yerlerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Turkcell, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Taraftarlar Süper Kupa Finalinde Stada Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi

16:12
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:53
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş Katili en yakınları
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:38:58. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaraylı Taraftarlar Süper Kupa Finalinde Stada Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.