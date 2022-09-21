Galaxy S23'ün işlemcisiyle ilgili yeni iddia! - Son Dakika
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Galaxy S23'ün işlemcisiyle ilgili yeni iddia!

21.09.2022 13:32
Galaxy S23'ün işlemcisiyle ilgili yeni iddia!

Galaxy S23 serisinin güç alacağı işlemciyle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Peki akıllı telefonlar hangi işlemciyle gelecek?

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Samsung, önümüzdeki dönemlerde Galaxy S23 serisini vitrine çıkaracak. Cihazlarla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Özellikle işlemci hakkında Exynos, Snapdragon ve MediaTek üçlüsü arasında gidip gelen yeni serinin kaderi belli olmaya başladı. Peki akıllı telefonlar hangi işlemci veya işlemcilerden güç alacak?

Samsung, Galaxy S23 serisinin bir kısmında Exynos kullanılabilir

Samsung, bugüne dek amiral gemisi modellerini kendi üretimi Exynos ve Snapdragon işlemcileriyle piyasaya sürdü. Hatta Galaxy S serisini Türkiye'ye yıllardır Exynos işlemcisiyle getiren şirket, bu yıl bir değişiklik yaparak şubat ayında tanıtılan Galaxy S22 serisini ülkemizde Snapdragon işlemciyle satışa sunmuştu.

Galaxy S23'ün işlemcisiyle ilgili yeni iddia!

Samsung'un bir süredir yeni çıkacak amiral gemisi modellerinde işlemci değişikliğine gideceğine yönelik iddialar vardı. Bunların nedeni ise Exynos işlemcilerinin kullanıcıların beklentilerini karşılamaması ve Snapdragon sürümünün performans açısından altında kalarak kullanıcı deneyimini düşürmesi diyebiliriz.

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Yukarıdaki nedenlerden dolayı Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtılacak Galaxy S23 serisinde Exynos yonga setini kullanmayacağı yönünde birçok rapor paylaşıldı. Hatta bir dönem şirketin Qualcomm ve MediaTek ikilisiyle kullanıcıların karşısına çıkacağı bile iddia edildi.

Bunun aksine son gelen raporlar Güney Koreli üreticinin Exynos işlemciden vazgeçmediğini gözler önüne seriyor. Hatta cihazlarda yakında tanıtılacak Snapdragon 8 Gen 2 ile aynı güçte olduğu söylenen Exynos 2300 işlemcisinin yer alacağı ifade ediliyor.

Galaxy S23 serisinin güç alacağı işlemcilerle ilgili kafalardaki soru işaretleri bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Galaxy S23'ün işlemcisiyle ilgili yeni iddia! - Son Dakika

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