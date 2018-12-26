Galerici, Arızalanan Otomobilinin İçinde İntihar Etti (3)
54 dakika önce
Sayın yazıişleri müdürlerine;'Galerici, arızalanan otomobilinin içinde intihar etti' başlıklı haberimizde 'KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ' ara başlığı ile verilen ikinci ek haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgi ile iptal ediyoruz.
Sayın yazıişleri müdürlerine;
'Galerici, arızalanan otomobilinin içinde intihar etti' başlıklı haberimizde 'KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ' ara başlığı ile verilen ikinci ek haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgi ile iptal ediyoruz. Yerine aşağıdaki ek haberin kullanılması rica olunur. DHA
KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Otomobilin içinde intihar eden Mert İlhan'ın (27), Susurluk
hükümlüsü ve yer altı dünyasının tanınan isimlerinden olan Yaşar Öz
'ün Bursa
'daki işlerinin takibini yapan Nesim Malki
cinayetinin azmettiricisi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan emekli polis şefi Yusuf İlhan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Acılı baba Yusuf İlhan, olay yerine gelerek oğlunun cansız bedenini gördükten sonra ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:31 Kaynak: DHA
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