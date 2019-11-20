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Galler, Ramsey ile EURO 2020 biletini kaptı!
6 saat önce
Galler'e Euro 2020 biletini getiren goller 15 ve 47. dakikalarda Aaron Ramsey'den geldi.
Galler'e Euro 2020 biletini getiren goller 15 ve 47. dakikalarda Aaron Ramsey'den geldi.
Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Galler, E Grubu'nda Hırvatistan'ın ardından EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan ikinci takım oldu. Macaristan ise 2. sırada çıktığı maçı kaybederek 12 puanla 4. sırada kaldı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:41
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