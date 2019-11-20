Galler, Ramsey ile EURO 2020 biletini kaptı!

Galler'e Euro 2020 biletini getiren goller 15 ve 47. dakikalarda Aaron Ramsey'den geldi.



Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Galler, E Grubu'nda Hırvatistan'ın ardından EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan ikinci takım oldu. Macaristan ise 2. sırada çıktığı maçı kaybederek 12 puanla 4. sırada kaldı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,