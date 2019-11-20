Son Dakika Haberleri: Galler, Ramsey ile EURO 2020 biletini kaptı!
Son Dakika Spor Galler, Ramsey ile EURO 2020 biletini kaptı! - Son Dakika Spor

Galler, Ramsey ile EURO 2020 biletini kaptı!

6 saat önce

Galler'e Euro 2020 biletini getiren goller 15 ve 47. dakikalarda Aaron Ramsey'den geldi.

Galler, Ramsey ile EURO 2020 biletini kaptı!, System.String[]

Galler'e Euro 2020 biletini getiren goller 15 ve 47. dakikalarda Aaron Ramsey'den geldi.


Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Galler, E Grubu'nda Hırvatistan'ın ardından EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan ikinci takım oldu. Macaristan ise 2. sırada çıktığı maçı kaybederek 12 puanla 4. sırada kaldı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:41 
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