Gamze, sattığı ineğin parasını kampanyaya bağışladı - Son Dakika

SİVAS'ta yaşayan Gamze Yıldız (20), 5 bin 500 liraya sattığı inekten kazandığı paranın 2 bin 500 lirasını, kanser hastası Gani Yiğit (62) de bin 500 lira olan emekli maaşının bin lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Merkeze bağlı Başsöğüt köyünde yalayan Gamze Yıldız, Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri Yıldız'ın adresine gitti. Yıldız, 5 bin 500 liraya sattığı ineğinin parasının 2 bin 500 lirasını kampanyaya bağışlanmak üzere görevliye teslim etti.

Kampanyaya destek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Gamze Yıldız, "Bu zor günümüzde devletimizin ve milletimizin yanında olmak için böyle bir kampanyaya bağışta bulunmak beni çok mutlu etti. Böyle bir bağışa destek olmaktan dolayı gururluyum" dedi.

EMEKLİ MAAŞINDAN BİN LİRA BAĞIŞLADI

Merkeze bağlı Doğanca köyünde yaşayan kanser hastası Gani Yiğit ise 112'yi arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Ekipler Gani Yiğit'in evine gitti. Yiğit, bin 500 lira olan emekli maaşının bin lirasını kampanyaya bağışladı.