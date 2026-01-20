Gana Büyükelçisi Nasiru-Deen, ATO Başkanı Baran'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gana Büyükelçisi Nasiru-Deen, ATO Başkanı Baran'ı Ziyaret Etti

20.01.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gana’nın Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Ziyarette, Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Batı Afrika’da ortaya çıkan yatırım fırsatları ve iş dünyaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Ziyarette, Türkiye ile Gana arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, Batı Afrika'da ortaya çıkan yatırım fırsatları ve iş dünyaları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

ATO Başkanı Baran, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve dostluk temelinde geliştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Gana'ya ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Baran, ziyaretin, iki ülke ilişkilerine stratejik bir boyut ve ivme kazandırdığını ifade etti.

"Ticarette 1 milyar dolar hedefi"

Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında 574 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ve bunun 401 milyon dolarının Türkiye'nin ihracatı olduğunu belirterek, "Binlerce kilometrelik mesafeye rağmen, sahip olduğumuz potansiyeli doğru değerlendirdiğimizde bu rakamı kısa sürede 1 milyar dolar seviyesine taşıyabileceğimize inanıyorum" dedi.

Gana'nın Batı Afrika'daki stratejik konumuna dikkati çeken Baran, Türk iş dünyasının bölgede daha etkin olmasının hem Türkiye'nin ihracat hedeflerine hem de Afrika açılımına katkı sağlayacağını belirtti. Baran, Ankara iş dünyasının Gana ile ticaret, yatırım ve ortak projelere açık olduğunu vurgulayarak, karşılıklı temasların artırılmasının önemine işaret etti.

Gana'ya yatırım daveti

Gana Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen de Türk şirketlerini Gana'ya yatırıma davet ederek, Gana'da üretim yapan şirketler Afrika'da bulunan 54 ülkeye gümrüksüz ihracat yapabileceklerin söyledi. Büyükelçi Nasiru-Deen, Türk insanlarının Gana'da kaju başta olmak üzere tarım alanında, manganez, boksit, demir ve lityum başta olmak üzere madencilik alanında üretim gerçekleştirebileceklerini dile getirdi. Büyükelçi, Gana'nın ülkelerine yatırım yapan iş insanlarına gümrüksüz bir şekilde makine getirme imkanı verdiğini ve vergi tatili yaptığını da bildirdi.

Türk iş insanlarını Gana'da tüm ürünleri satabilecekleri bir pazar kurabileceklerini belirten Büyükelçi, "Fuarlar vasıtası ile birkaç gün süreli ürün satışı yapılabiliyor. Ülkemizde pazar yani tüm ürünlerin satılabileceği bir merkez kurduğunuzda süresiz olarak Türk mallarını satabilirsiniz" diye konuştu.

Büyükelçi, Gana'da Türk ürünlerinin beğeniyle kullanıldığının da altını çizdi.

Kaynak: ANKA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Batı Afrika, Yatırım, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Ankara, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gana Büyükelçisi Nasiru-Deen, ATO Başkanı Baran'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı Bakır fiyatları küresel belirsizlik nedeniyle fırladı
Aslan transfer ateşini yaktı Galatasaray’da Noa Lang sonrası bir bomba daha Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

11:26
Amatör Futbolun Sembol İsimlerinden Yurdakul Hayatını Kaybetti
Amatör Futbolun Sembol İsimlerinden Yurdakul Hayatını Kaybetti
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 11:53:59. #7.11#
SON DAKİKA: Gana Büyükelçisi Nasiru-Deen, ATO Başkanı Baran'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.