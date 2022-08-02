Gana'da bir bebek Marburg hummasından hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gana'da bir bebek Marburg hummasından hayatını kaybetti

02.08.2022 17:14
Gana'da bir bebek Marburg hummasından hayatını kaybetti

Gana'da bir bebeğin Marburg hummasından hayatını kaybettiği bildirildi.

Gana'da bir bebeğin Marburg hummasından hayatını kaybettiği bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Marburg hummasından vefat eden babanın, 14 aylık bebeğinin de aynı salgından etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Bebeğin annesinin testinin de pozitif çıktığı ancak "hayatta ve iyi" olduğu aktarılan açıklamada, annenin salgının daha fazla yayılmaması için karantinaya alındığı ifade edildi.

Gana'nın Ashanti bölgesinde temmuz başında hayatını kaybeden 2 kişide Marburg humması tespit edilmişti. Salgının doğrulanması için Senegal'deki bir laboratuvara örnek gönderilmiş, sonuç pozitif çıkmıştı.

Hükümet, virüsün yayılma riskini azaltmak için 100'e yakın kişiyi karantinaya almıştı.

Ölüm oranı yüzde 90'a çıkabiliyor

Ebolanın yakın türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg humması salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti.

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Kaynak: AA

Gana, Güncel, Son Dakika

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