Gana'da M Çiçeği Vaka Sayısı 993'e Ulaştı

04.02.2026 12:35
Gana'da M çiçeği virüsü vaka sayısı 993'e yükseldi, salgında 7 kişi hayatını kaybetti.

Gana'da M çiçeği (mpox) vaka sayısının 993'e çıktığı bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede 13 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, vaka sayısının 993'e yükseldiği, salgın nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs 2025'te ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz 2025'te virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Gana, Son Dakika

