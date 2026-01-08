Gana'nın Eski Maliye Bakanı Gözaltında - Son Dakika
Gana'nın Eski Maliye Bakanı Gözaltında

08.01.2026 15:32
ABD polisi, yolsuzluk iddiaları nedeniyle Ken Ofori-Atta'yı gözaltına aldı. Süreç devam ediyor.

ABD polisi, yolsuzluk iddiaları nedeniyle ABD'ye giden Gana'nın eski Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta'yı, hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının ardından gözaltına aldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre ABD polisi, yolsuzluk iddiaları nedeniyle ABD'de bulunan Gana'nın eski Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta'yı "vize statüsüne ilişkin inceleme" kapsamında gözaltına aldı.

Ofori-Atta'nın avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski bakanın ABD'de "statü ayarlama başvurusu"nun bulunduğu ve bu başvurunun vize süresi dolsa dahi ülkede yasal bir şekilde kalmasına imkan tanıdığı kaydedildi.

Açıklamada, sürecin ABD hukukunda yaygın bir uygulama olduğu ve kısa sürede çözüme kavuşmasının beklendiği ifade edildi.

Ofori-Atta'nın ABD göçmenlik makamlarıyla tam işbirliği içinde olduğu ve yasal durumunu düzenlemek için gerekli adımların atıldığı belirtildi.

Gözaltı işlemi, Ofori-Atta hakkında Gana'da devam eden yargılama süreci ve Interpol tarafından hakkında çıkarılan kırmızı bültenin ardından geldi.

Gana Özel Savcılığı, Haziran 2025'te eski bakanın "kamu görevini kişisel kazanç için kullandığı" ve yargılamadan kaçtığı gerekçesiyle Interpol'e başvurmuştu.

7 yıl bakanlık yaptı

Ofori-Atta, Ocak 2017-Şubat 2024 döneminde, Yeni Vatansever Parti (NPP) hükümeti döneminde maliye bakanı olarak görev yapmıştı.

Ülkede Ocak 2025'te göreve başlayan Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, kamu kaynaklarının kötüye kullanımıyla mücadele amacıyla "Tüm Varlıkları Geri Kazan Operasyonu" adlı özel bir komite kurmuştu.

Ofori-Atta, komiteye yapılan 20 milyar doları aşan yolsuzluk ihbarları üzerine Şubat 2025'te sağlık durumunu gerekçe göstererek ABD'ye gitmişti.

Ülkede, Ofori-Atta hakkında, görevde bulunduğu dönemde yolsuzluk iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: AA

