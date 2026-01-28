Ganos Dağı'nda Yaban Hayat Görüntüleri

Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapana, karaca, çakal, tilki ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Karaca, çakal, tilki ve yaban domuzları, fotokapan sayesinde doğal ortamlarında görüntülendi.
