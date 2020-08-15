Garaj kapısını kapatmak için indiği otomobilinin altında kaldı - Son Dakika

SİVAS'ta Hakan Kaya (52), el frenini çekmeyi unutup garaj kapısını kapatmak için indiği otomobilinin altında kaldı. Yaralanan Kaya, hastanede tedaviye alındı.

?Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde oturan Hakan Kaya, saat 13.30 sıralarında evinin garajından otomobilin çıkardı. Bir kamu kuruluşunda çalışan Hakan Kaya, garaj kapısını kapatmak için inip, kapıya yöneldi. Bu sırada Hakan Kaya'nın el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geriye hareket etti. Hakan Kaya, otomobilin altında kaldı.Kazayı gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan Hakan Kaya, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.