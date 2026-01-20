Garaj-X ile Genç Girişimcilere Destek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Garaj-X Ankara Genç Girişimciler Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER), genç beyinlerin dinamizmini sanayinin tecrübesiyle aynı masa etrafında buluşturacağını bildirerek, "Sanayicilerimizin ihtiyaçlarına uygun özgün teknolojik çözümleri geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre Ardıç, teknoloji odaklı girişimciler için bir kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteren ???????Garaj-X TEKMER'i ziyaret etti ve burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ardıç, Ankara'nın, Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi kenti olmasının yanı sıra yüksek teknolojili üretim yapan ve Ar-Ge'nin simgesi konumunda bir kent olduğunu aktararak, "Garaj-X, sanayimizin yüksek teknolojili ve katma değerli üretimine katkı sunmak üzere kuruldu. Bu merkez, genç beyinlerin dinamizmini sanayimizin tecrübesiyle aynı masa etrafında buluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayinin en büyük ihtiyacının verimli, sürdürülebilir ve esnek üretim modelleri olduğunu belirten Ardıç, Garaj-X'in, Ankara'daki organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve üniversitelerle entegre şekilde çalışarak, üretim altyapısına yeni nesil teknolojiler, yapay zeka, otomasyon ve verimlilik odaklı yazılımların entegre edilmesini sağlayacağını bildirdi.

"Gelecek, teknolojiyi üretenlerin ve ihraç edenlerin olacak"

Ardıç, Garaj-X'in, sanayinin sorunlarına gerçek çözümler üretmek isteyen girişimcileri, sanayicilerle bir araya getirmek için tasarlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Burada yalnızca fikirler değil, uygulanabilir, ölçeklenebilir ve sahada test edilebilecek çözümler geliştirilecek. Garaj-X'in sunduğu bu ortam, üniversiteler, teknogirişimler ve sanayi arasında güçlü bir köprü olacak. Test merkezleri, prototipleme alanları, mentorluk ve yatırım destekleriyle sadece fikir aşamasındaki projeleri değil, sanayicilerimizin ihtiyaçlarına uygun özgün teknolojik çözümleri geliştireceğiz. Unutmayalım ki gelecek, yalnızca teknolojiyi kullananların değil, onu üretenlerin ve ihraç edenlerin olacak."