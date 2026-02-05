Garanti BBVA, e-ticaret işlemlerinde kullanılan 3D Secure ekranlarını yenileyerek ödeme süreçlerini daha sade, anlaşılır ve kullanıcı dostu bir yapıya taşıdığını duyurdu. Yenilenen 3D Secure ekranlarıyla kullanıcılar, ödeme adımını tek ekranda ve akıştan kopmadan tamamlayabiliyor.

Garanti BBVA, 3D Secure ekranlarını yeniledi. Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) tarafından hayata geçirilen yeni arayüz; doğrulama adımlarını sadeleştiren, yönlendirmeleri netleştiren ve görsel bütünlüğü güçlendiren bir deneyim anlayışıyla kurgulandı. Böylece ödeme süreci, kullanıcılar için daha anlaşılır ve hızlı bir deneyime dönüşüyor.

Yapılan açıklamaya göre, yenilenen 3D Secure deneyiminde doğrulama kodları, kullanıcıların tercihine göre BonusFlaş, mobil veya SMS OTP (tek kullanımlık şifre) kanalları üzerinden iletiliyor. Bu yapı sayesinde müşteriler, tek bir doğrulama adımıyla hem alışveriş onayını hem de varsa internet harcama izni veya limit teklifine ilişkin onaylarını birlikte verebiliyor. Bu yaklaşım, alışveriş sırasında yaşanabilecek olası kesintileri azaltarak hem kullanıcı deneyimini iyileştiriyor hem de işletmeler için sepet terk oranlarının düşmesine katkı sağlıyor. Banka, Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımıyla yenilenen 3D Secure ekranlarında ödeme güvenliğini kullanıcıyı yormadan sunarken; ödeme anını doğal ve akıcı bir deneyime dönüştürüyor. Bu adım, bankanın uçtan uca dijital müşteri deneyimini sadeleştirme ve sürekli iyileştirme odağının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL