Garanti BBVA'dan Yeni Dijital Dönüşüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Garanti BBVA'dan Yeni Dijital Dönüşüm

Garanti BBVA\'dan Yeni Dijital Dönüşüm
08.01.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, 2025'te yapay zekayı merkezine alarak akıllı bankacılık deneyimini yeniledi.

Garanti BBVA, 2025 yılındaki dijital bankacılık özetini duyurdu. Banka, üretken yapay zekayı dijital stratejisinin merkezine yerleştirerek kullanıcı deneyimini daha sezgisel, daha kişisel ve çok daha akıllı bir yapıya taşıdı.

Kullanıcı beklentilerinin hızla değiştiği ve yapay zekanın finans deneyiminde yeni bir standart oluşturduğu bu dönemde Garanti BBVA, dönüşümü benimseyerek uygulamaya taşıyan bankalardan biri oldu. Türkiye'nin en çok sevilen bankacılık uygulamalarından biri olan Garanti BBVA Mobil, yıl boyunca kullanıcı merkezli inovasyonlarıyla dikkat çekti. 17.9 milyon aktif müşteriye ulaşan uygulama; modern tasarımı, özelleştirilebilir menü yapısı, kişiye özel tavsiyeleri ve üretken yapay zeka destekli akıllı asistan Ugi ile sektörde yeni bir standart oluşturdu. Bankanın tüm işlemlerinin yüzde 99'u şube dışı kanallardan, ürün satışları ise yüzde 86'sı dijitalden gerçekleşiyor.

2025'te yenilenen Garanti BBVA Mobil, müşterilerin finansal hayatını daha kolay hale getirmek için kapsamlı bir dönüşüm geçirdi. Artan interaktif alanlar, özelleştirilebilir menü yapısı ve kişiye özel öneriler sayesinde her müşteri kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen akıllı bir akıştan faydalanabiliyor. Buna ek olarak; kişiye özel tavsiye ve hatırlatmalar, müşterilerin finansal kararlarını daha bilinçli almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, müşterinin eğlence kategorisindeki harcamaları bir önceki aya göre düşmüşse, bu farkın birikime yönlendirilmesi öneriliyor. Benzer şekilde müşterinin bütçe akışı ve ödeme döngülerine göre kişiye özel finansman teklifleri sunuluyor.

Uygulama, müşterilerin giriş yapmadıkları süre içinde gerçekleşmeyen veya tamamlanmayan işlemleri özetliyor. Aracım, Evim, Dijital Aboneliklerim alanları tek bir noktadan sunulurken özellikle Seyahatim alanı Jolly iş birliğiyle zenginleştirilerek seyahat planlamasını da bankacılık uygulamasının doğal bir parçası haline getiriyor.

Üretken yapay zeka destekli yeni dönem

Garanti BBVA için 2025, üretken yapay zekanın bankacılığın merkezine alındığı bir yıl oldu. Bu kapsamda Garanti BBVA Mobil'deki akıllı asistan Ugi, üretken yapay zeka teknolojisiyle yenilendi. Artık belirli konu başlıklarında standart yanıtlar vermeden, bankanın veri kaynağındaki bilgileri tarayarak, müşteriye özel, dinamik ve hiper-kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor. Ugi, sadece müşterilerin sorduğu soruya doğru yanıt vermekle kalmıyor, aynı zamanda gerektiğinde proaktif bir şekilde müşterilere çözüm önerileri sunarak, işlemlerini hızlı şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Örneğin SIM kartını değiştiren müşterilere, işlemleri esnasında sorun yaşamamaları adına proaktif olarak bildirim gönderiyor ve tanımlama yapmalarına yardımcı oluyor. ya da kartına iade alan müşteriler Ugi sayesinde bu bilgiye ulaşabiliyor. Garanti BBVA, müşterinin ihtiyacını öngören ve proaktif çözümler sunan bu deneyimleri zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Son bir yılda 70 milyondan fazla sohbet gerçekleştirerek 7 milyondan fazla müşteriye destek olan Ugi, önümüzdeki dönemde yetkinliklerini sürekli geliştirerek daha fazla konuda yardımcı olacak; kişiye özel ve daha akıllı yanıtlarla hizmet sunmaya devam edecek.

900'den fazla yapay zeka modeli

Banka, yapay zekayı iç süreçlerde de yoğun biçimde kullanıyor. 900'ün üzerinde aktif yapay zeka modeli, belge tarama, bilgi çıkarımı, raporlama ve operasyonel iş akışlarında önemli iyileşmeler sağlıyor.

Ödeme teknolojilerinde yeni standart

2025'te hayata geçirilen Bonus Platinum Dinamik Kart, saatte bir kendiliğinden yenilenen 3 haneli güvenlik kodu (CVV) özelliğiyle internet alışverişlerinde güvenlik sağladı. GarantiPay, NFC temassız ödeme ve TR Karekod çözümleri sayesinde kullanıcılar kart taşımadan güvenli ödeme yapabiliyor. S.M.A.R.T. özelliği ise GarantiPay, NFC ile Temassız ve TR Karekod ödemeleri sırasında kart seçme zahmetini ortadan kaldırarak kullanıcı için daha faydalı kartı otomatik belirleyen bir ödeme deneyimi sağlıyor.

2025'in dikkat çeken yeniliklerinden biri de müşterilerin finansal durumlarını daha iyi yönetebilmelerini ve geleceğe daha hazırlıklı olmalarını desteklemek için geliştirilen Kredi Koçum oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bankadaki finansal geçmişlerine göre oluşturulan durumlarını görüntüleyebiliyor, kendilerine özel kredi, avans hesap ve kredi kartı limit tekliflerini inceleyebiliyor ve finansal durumlarını güçlendirmelerine destek olacak kişiye özel öneriler alabiliyor.

Gençlere özel tasarlanan yeni deneyim alanı

18-26 yaş aralığındaki müşteriler için tasarlanan Garanti BBVA Mobil'deki Genç menüsü, gençlerin kültür-sanat, kariyer, bankacılık ürünleri ve kampanya fırsatlarına tek noktadan ulaşmasını sağlıyor.

Garanti BBVA müşterileri hisse senedi, kripto varlık, fon, döviz, BES gibi yatırım ürünlerini tek ekrandan takip ederek yönetebiliyor. Müşteriler kripto varlıklarını, anlık fiyat bilgilerini, kar/zarar durumlarını ve takip listelerini Yatırımlar menüsünden görüntüleyebiliyor.

Banka, varlığı belli bir tutarın üzerinde olan müşterileri için tasarladığı Benim Bankacım programıyla kişiye özel bankacılıkta yeni bir dönem başlattı. Müşteriler, kendilerine özel atanmış müşteri yöneticilerine uygulama içinden anında ulaşabiliyor; kişisel finansal çözümlerden özel kampanyalara ve etkinliklere kadar pek çok kişiselleştirilmiş imkana tek noktadan erişebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA'dan Yeni Dijital Dönüşüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler Kayınvalideden imalı yanıt geldi Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi
Yüksel Yıldırım’dan Musaba’ya olay sözler: Paracı şovmen Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya olay sözler: Paracı şovmen
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese... Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK’ya sevk etti Tanıdık isimler de var TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:48
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Fenerbahçe'nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:36:27. #7.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA'dan Yeni Dijital Dönüşüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.