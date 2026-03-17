Garanti BBVA, Ekspertiz ve İpotek Süreçlerini Dijital Kanallara Taşıdı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Garanti BBVA, Ekspertiz ve İpotek Süreçlerini Dijital Kanallara Taşıdı

Garanti BBVA, Ekspertiz ve İpotek Süreçlerini Dijital Kanallara Taşıdı
17.03.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, taşınmazlar için ekspertiz başvurusu, yenileme ve ipotek başlatma süreçlerini dijital kanallara taşıyarak, şahıs ve tüzel müşterilerine krediye erişimde hız, kolaylık ve esneklik sunmaya başladı.

Garanti BBVA, şahıs ve tüzel nitelikli KOBİ ve Ticari firmaların krediye erişim süreçlerini kolaylaştıran yeni bir dijital çözümü hayata geçirdi. Banka taşınmazlar için ekspertiz başvurusu, ekspertiz yenileme ve ipotek başlatma adımlarını dijital kanallara taşıyarak, kredi teminat süreçlerinde uçtan uca dijital bir deneyim sunmaya başladı.

Yeni geliştirme sayesinde müşteriler, taşınmazlarına ait ekspertiz işlemlerini Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden başlatabiliyor; ekspertiz raporunun oluşum sürecini adım adım takip edebiliyor. Geçerlilik süresi dolan ekspertiz raporları için yenileme işlemleri de yine dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ekspertiz sürecinin tamamlanmasının ardından ise ipotek başvurusu başlatılarak tüm süreç dijital ortamda izlenebiliyor.

"Müşterilerimizin finansal süreçlerini daha hızlı ve zahmetsiz hale getiriyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, sundukları yeni dijital çözümle ilgili şunları söyledi: "Müşterilerimizin günlük operasyonlarını kolaylaştıran, finansal süreçlerini sadeleştiren dijital çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Gerek şahıs gerekse tüzel müşterilerimizin krediye erişim yolculuğunda en önemli ihtiyaçları hız ve kolaylık. Şimdi ekspertiz ve ipotek gibi kritik süreçleri dijital kanallara taşıyarak, müşterilerimizin zaman kaybetmeden, tüm adımları takip edebilmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımızla ve hizmetlerimizle müşterilerimizin her koşulda güvenilir ve uzun vadeli iş ortağı olmayı sürdüreceğiz."

Garanti BBVA'nın sunduğu bu dijital yapı müşterilerin, kredi süreçlerinin daha hızlı ve verimli şekilde tamamlanmasına olanak tanıyor. Böylece müşteriler, pek çok işleminde olduğu gibi ipotek ve ekspertiz işlemlerini de dijital kanallar üzerinden yönetebiliyor.

Banka, Son Dakika

Son Dakika Banka Garanti BBVA, Ekspertiz ve İpotek Süreçlerini Dijital Kanallara Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:53:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Garanti BBVA, Ekspertiz ve İpotek Süreçlerini Dijital Kanallara Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.