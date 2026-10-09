Garanti BBVA Emeklilik’e Smart-i Awards 2026’da iki ödül birden - Son Dakika
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Garanti BBVA Emeklilik’e Smart-i Awards 2026’da iki ödül birden

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Garanti BBVA Emeklilik’e Smart-i Awards 2026’da iki ödül birden
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Garanti BBVA Emeklilik, sektörün yenilikçi projelerini ödüllendiren Smart-i Awards 2026’da operasyonel verimlilik ve dijital kanal dönüşümü odaklı iki projesiyle, iki farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Garanti BBVA Emeklilik, sigorta sektöründeki yenilikçi ve dönüşüm yaratan projeleri ödüllendiren Smart-i Awards 2026’da iki farklı kategoride ödül almaya hak kazandı. Şirket, “Dijital Ticari Krediler için Garantör Hayat Sigortası” ve “Mevzuatsal Yazı İşlemleri Süreç Otomasyonu” projelerini ödülle taçlandırdı.

Garanti BBVA Emeklilik’in Hayat sigortasını dijital ticari kredi süreçlerine uçtan uca entegre eden “Dijital Ticari Krediler için Garantör Hayat Sigortası” projesi Sigortada En İyi Kanal Dönüşümü kategorisinde ödül kazandı. Proje ile esnaf ve KOBİ’lerin dijital kanallardan kullandıkları ticari krediler hayat sigortasıyla güvence altına alınırken, B2B alanında gömülü sigortacılık deneyimi hayata geçirildi.

“Mevzuatsal Yazı İşlemleri Süreç Otomasyonu” projesi ise Operasyonel Mükemmellik ve Verimlilik kategorisinde ödüllendirildi. Proje kapsamında daha önce manuel yürütülen mevzuatsal yazı işlemleri Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA) teknolojisiyle uçtan uca dijitalleştirildi. Şirketin ilk büyük ölçekli RPA başarısı olan proje, sektöre öncülük eden bir model ortaya koydu.

Garanti BBVA Emeklilik’e Smart-i Awards 2026’da iki ödül birden

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, kazanılan iki ödüle ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Teknolojiyi süreçlerimizi dijitalleştirmek için kullanmanın yanı sıra müşterilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız için daha yalın, hızlı ve güçlü deneyimler yaratmanın önemli bir unsuru olarak görüyoruz. Biri müşterilerimizin dijital deneyimini, diğeri operasyonlarımızın verimliliğini geliştiren iki projenin ortak noktasında, teknolojiyi gerçek ihtiyaçlara somut çözümler üretmek için kullanma yaklaşımımız bulunuyor. Geliştirdiğimiz bu iki farklı projenin Smart-i Awards’da ödüllendirilmesi, yaklaşımımızın karşılık bulduğunu göstermesi açısından çok değerli. Önümüzdeki dönemde de teknolojinin sunduğu imkânları müşterilerimiz ve çalışma arkadaşlarımız için kalıcı değere dönüştüren, iş yapış biçimlerimizi geliştiren ve sigorta deneyimini daha ileriye taşıyan yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

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