Çekleri tahsil edip parayı evine taşımış! Bodrumda çuvallar içinde 3,9 milyon TL bulundu - Son Dakika
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Çekleri tahsil edip parayı evine taşımış! Bodrumda çuvallar içinde 3,9 milyon TL bulundu

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Çekleri tahsil edip parayı evine taşımış! Bodrumda çuvallar içinde 3,9 milyon TL bulundu
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Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü örgütlü dolandırıcılık ve vergi soruşturmasında Pendik'te yakalanan M.Ö., bir firmaya ait çekleri tahsil edip parayı bankadan nakit çekerek evine götürdüğünü anlattı. Polis, evin bodrumunda çuval ve torbalara konulmuş 3 milyon 912 bin 800 TL buldu; paraya aklama suçu kapsamında el konuldu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir evin bodrumunda, çuval ve torbalar içinde saklanmış 3 milyon 912 bin 800 TL ele geçirildi. Para, Kocaeli merkezli 20 ilde yürütülen ve 31 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında bulundu.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve '213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından dün Pendik'te yakalandı.

PARAYI BANKADAN ÇEKİP EVİNE GÖTÜRMÜŞ

M.Ö., emniyetteki ifadesinde soruşturma dosyasındaki 155 firmadan birine ait çekleri tahsil ettikten sonra parayı bankadan nakit olarak çektiğini ve Pendik'teki evine götürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine ekipler M.Ö.'nün Pendik'teki ev ve müştemilatında arama yaptı. Aramada, evin bodrumunda çuval ve torbalar içerisinde saklanmış 3 milyon 912 bin 800 TL ele geçirildi. Ele geçirilen paraya, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.

31 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında 29 Eylül'de Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şüpheli M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ederken Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli şekilde, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA
İstanbul3. SayfaKocaeliGüncelPendikEylülSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Çekleri tahsil edip parayı evine taşımış! Bodrumda çuvallar içinde 3,9 milyon TL bulundu - Son Dakika
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