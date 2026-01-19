Garanti BBVA Portföy 1 Trilyon Lira Eşiğini Aştı - Son Dakika
Ekonomi

Garanti BBVA Portföy 1 Trilyon Lira Eşiğini Aştı

19.01.2026 11:22
Garanti BBVA Portföy'ün yatırım fonları toplam büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçerek önemli bir başarıya ulaştı.

Garanti BBVA Portföy'ün yönettiği yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 1 trilyon lira eşiğini aştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Portföy'ün yönettiği yatırım fonlarının toplam büyüklüğü, 15 Ocak tarihli TEFAS verilerine göre, 1 trilyon lirayı aşarak sektörde önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Farklı risk ve getiri profillerine sahip yatırım fonlarıyla bireysel ve kurumsal yatırımcılara profesyonel portföy yönetimi hizmetleri sunan Garanti BBVA Portföy, bu büyüklüğe, yatırımcı güveni, güçlü ölçek, aktif ve disiplinli portföy yönetimi anlayışıyla ulaştı.

Yatırım fonları aracılığıyla yatırımcıların birikimlerini farklı varlık sınıflarında değerlendirmelerine imkan tanıyan Garanti BBVA Portföy, ulaştığı bu ölçekle hem yatırımcılar hem de sermaye piyasaları açısından güçlü bir referans noktası oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Garanti BBVA Portföy'ün yatırım fonlarında 1 trilyon lirayı aşan büyüklüğe ulaşmasını, yatırımcılarının kendilerine duyduğu güvenin ve uzun vadeli değer yaratma odaklarının somut bir göstergesi ve sonucu olarak gördüklerini belirtti.

Akten, aktif ve disiplinli portföy yönetimi anlayışıyla farklı piyasa koşullarında yatırımcılarının birikimlerini uzmanlıkla yöneten bir yapı inşa ettiklerini vurgulayarak, "Güçlü sermaye yapımız, insan kaynağımız ve kurumsal yönetimimizle sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı ve yatırımcılarımız için özel hizmetler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yatırım, Finans

