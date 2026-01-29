Garanti BBVA Üç Ödül Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Garanti BBVA Üç Ödül Kazandı

Garanti BBVA Üç Ödül Kazandı
29.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Garanti BBVA, Global Finance tarafından sürdürülebilir finans alanında üç ödül aldı.

GARANTİ BBVA, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Global Finance tarafından düzenlenen 2026 Sustainable Finance Awards kapsamında üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Garanti BBVA, 'Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilir Finansman Bankası' ödülünü alırken aynı zamanda Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanla 'Orta ve Doğu Avrupa'da Yılın Sürdürülebilir Finansman Anlaşması' ve 'Orta ve Doğu Avrupa'da Toplulukları Destekleyen En İyi Banka' ödüllerinin de sahibi oldu.

Global Finance editörleri tarafından yapılan değerlendirmede, Garanti BBVA'nın sürdürülebilir finansmanı iş modelinin merkezine alan yaklaşımı, çevresel ve sosyal etkiyi odağına koyan finansman çözümleri ile Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yarattığı somut ve ölçülebilir katkılar belirleyici oldu.

Banka, 2018–2025 dönemi için açıkladığı sürdürülebilir finansman hedefini planlanandan önce tamamlamış ve ardından, 2018–2029 dönemini kapsayan 3,5 trilyon TL'lik sürdürülebilir finansman taahhüdünde bulunmuştu. Banka bu hedefler doğrultusunda; yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlikle bağlantılı finansman ürünleriyle reel sektörün dönüşümünü desteklemeyi sürdürüyor.

'UZUN VADELİ DEĞER YARATMA ODAĞIMIZIN GÜÇLÜ BİR YANSIMASI'

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ödüllerle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Garanti BBVA'da sürdürülebilirliği bir ürün ya da dönemsel bir gündem olarak değil, iş yapış biçimimizin temel bir unsuru olarak ele alıyoruz. İklim kriziyle mücadeleden kapsayıcı büyümeye, altyapı yatırımlarından toplumsal kalkınmaya kadar geniş bir alanda müşterilerimizle birlikte uzun vadeli değer üreten çözümler geliştiriyoruz. Global Finance gibi uluslararası itibarı yüksek bir kurum tarafından üç ayrı kategoride ödüle layık görülmek, bu yaklaşımımızın somut olarak karşılık bulduğunu ve doğru yönde ilerlediğimizi göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Türkiye'nin ve bölgemizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamaya, reel sektörü bu yolculukta güçlü ve yenilikçi finansman çözümleriyle desteklemeye devam edeceğiz."

Garanti BBVA'nın ödüle layık görülen projelerinden biri olan Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar Euro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanın, Türkiye'de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden biri olma özelliği taşıdığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Garanti BBVA Üç Ödül Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı
Can Yaman’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu Can Yaman'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:36:00. #7.11#
SON DAKİKA: Garanti BBVA Üç Ödül Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.