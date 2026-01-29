Garanti BBVA Üç Ödül Kazandı

GARANTİ BBVA, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Global Finance tarafından düzenlenen 2026 Sustainable Finance Awards kapsamında üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Garanti BBVA, 'Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilir Finansman Bankası' ödülünü alırken aynı zamanda Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanla 'Orta ve Doğu Avrupa'da Yılın Sürdürülebilir Finansman Anlaşması' ve 'Orta ve Doğu Avrupa'da Toplulukları Destekleyen En İyi Banka' ödüllerinin de sahibi oldu.

Global Finance editörleri tarafından yapılan değerlendirmede, Garanti BBVA'nın sürdürülebilir finansmanı iş modelinin merkezine alan yaklaşımı, çevresel ve sosyal etkiyi odağına koyan finansman çözümleri ile Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde yarattığı somut ve ölçülebilir katkılar belirleyici oldu.

Banka, 2018–2025 dönemi için açıkladığı sürdürülebilir finansman hedefini planlanandan önce tamamlamış ve ardından, 2018–2029 dönemini kapsayan 3,5 trilyon TL'lik sürdürülebilir finansman taahhüdünde bulunmuştu. Banka bu hedefler doğrultusunda; yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlikle bağlantılı finansman ürünleriyle reel sektörün dönüşümünü desteklemeyi sürdürüyor.

'UZUN VADELİ DEĞER YARATMA ODAĞIMIZIN GÜÇLÜ BİR YANSIMASI'

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ödüllerle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Garanti BBVA'da sürdürülebilirliği bir ürün ya da dönemsel bir gündem olarak değil, iş yapış biçimimizin temel bir unsuru olarak ele alıyoruz. İklim kriziyle mücadeleden kapsayıcı büyümeye, altyapı yatırımlarından toplumsal kalkınmaya kadar geniş bir alanda müşterilerimizle birlikte uzun vadeli değer üreten çözümler geliştiriyoruz. Global Finance gibi uluslararası itibarı yüksek bir kurum tarafından üç ayrı kategoride ödüle layık görülmek, bu yaklaşımımızın somut olarak karşılık bulduğunu ve doğru yönde ilerlediğimizi göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Türkiye'nin ve bölgemizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamaya, reel sektörü bu yolculukta güçlü ve yenilikçi finansman çözümleriyle desteklemeye devam edeceğiz."

Garanti BBVA'nın ödüle layık görülen projelerinden biri olan Antalya–Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar Euro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanın, Türkiye'de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden biri olma özelliği taşıdığı aktarıldı.