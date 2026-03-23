Garanti BBVA\'ya Euromoney\'den Özel Bankacılıkta Türkiye\'nin En İyi Uluslararası Bankası Ödülü

23.03.2026 15:39
Garanti BBVA, Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımıyla geliştirdiği çok boyutlu ve kişiselleştirilmiş özel bankacılık hizmet modeli sayesinde Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri 2026'da "Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Uluslararası Bankası" seçildi.

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen finans yayınlarından Euromoney tarafından düzenlenen Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri 2026 (Euromoney Private Banking Awards 2026) kapsamında "Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Uluslararası Bankası" (Türkiye's Best International Private Bank) ödülüne layık görüldü.

Özel bankacılık ve varlık yönetimi sektörünün en prestijli ödül programlarından biri olarak kabul edilen Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri; kurumların müşteri deneyimi, stratejik uygulama başarısı, ürün ve hizmet kalitesi ile inovasyon kapasitesini kapsamlı bir değerlendirme süreciyle ele alarak sektörün en iyi kurumlarını belirliyor.

Garanti BBVA, özel bankacılık alanında geliştirdiği müşteri odaklı hizmet modeli, güçlü yatırım ürünleri mimarisi, dijital yetkinlikleri ve kişiselleştirilmiş danışmanlık yaklaşımıyla bu prestijli ödülün sahibi oldu.

Ceren Acer Kezik: Özel bankacılıkta fark yaratan unsur, müşteriyi gerçekten anlayan kişiselleştirilmiş bir bankacılık yaklaşımı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, ödüle ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Garanti BBVA olarak tüm iş modelimizi Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımıyla şekillendiriyoruz. Müşterimizi yalnızca varlık büyüklüğüyle değil; finansal hedefleri, yatırım yaklaşımı ve yaşam tercihleriyle birlikte anlamaya odaklanıyoruz.

Özel bankacılıkta fark yaratan unsur da yalnızca güçlü yatırım çözümleri değil, müşteriyi gerçekten anlayan kişiselleştirilmiş bir bankacılık yaklaşımı. Biz de buradan yola çıkarak tüm bu unsurları bütüncül biçimde ele alan çok boyutlu bir hizmet modeli oluşturduk.

BBVA Grubu'nun global yatırım uzmanlığı ve dijital kanallarımızın sağladığı erişim sayesinde, konusunda uzman ve deneyimli portföy yöneticilerimizle müşterilerimize hem güçlü yatırım çözümleri hem de ayrıcalıklı bir bankacılık deneyimi sunuyoruz.

Müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli güven ilişkisinin ve empatiye dayalı bu özel bankacılık yaklaşımının Euromoney gibi itibarlı bir platformda uluslararası ölçekte takdir edilmesinden büyük mutluluk duyduk. Önümüzdeki dönemde özel bankacılık segmentinde daha geniş bir ürün ve danışmanlık yelpazesi sunmayı hedefliyoruz. Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız doğrultusunda müşteri deneyimini sürekli geliştiren ve kişiselleştiren değer önerileri oluşturmaya devam edeceğiz."

Erol Köse hayatını kaybetti
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
Trump'ın ''Müzakere'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Advertisement
